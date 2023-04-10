1920’lerde üretilen bir modelden esinlenen ve dikdörtgen kasa ile özdeşleşen bu seri, İtalyanların “dolce vita” olarak adlandırdıkları hayat felsefesine övgü olarak, saat severlere geniş bir kadın ve erkek saatleri yelpazesi sunuyor.

Longines DolceVita, 1997 yılında piyasaya sürüldüğünden beri İtalyanların tatlı hayatına bir övgü niteliği taşıyan modern zarafet mesajını tüm dünyaya yaymaya devam ediyor. Uzun yıllardır popülerliğini hiç kaybetmeyen Longines Dolcevita koleksiyonu, bünyesine yeni modeller ekleyerek ürün yelpazesini genişletmeyi de sürdürüyor.

Pürüzsüz, ışıltılı ve göz alıcı. Longines Dolcevita, tarzınıza uygun renk alternatifleri, deri kayış ve çelik bilezik seçenekleri, farklı tasarlanmış roma rakamlı ya da ahenkli işlenmiş düz ibreli kadranlar ile geniş bir ürün yelpazesi ile şıklığınızı tamamlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca saatinizi zevkinize ve tarzınıza göre istediğiniz gibi kişiselleştirmenizi sağlayan değiştirilebilir deri kayışlar sayesinde de size özgürlük alanı sunuyor.

Longines DolceVita koleksiyonu, tatlı hayatı farklı şekilde yaşamak ve ifade etmek isteyenlerin beklentilerini modellerinin zenginliği ile karşılıyor.