Çalışma hayatınızdan partilere kadar günlük hayatınızın her noktasına dokunacak 6 trend alarmı veriyoruz. Konum ise Londra Moda Haftası! Aldığımız ipuçlarına göre gündüz klasik bir güç gösterisi yapmak veya seksi bir tavra bürünmek isteyebilirsiniz. Ama akşam bir partiye davetliyseniz ve parlamayı seviyorsanız tasarımcıların sunduğu İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonlarıyla çok eğleneceksiniz.

Ruhsal ve fiziksel özgürlük

Seksiliğin, ruhsal görüntünün ve fiziksel özgürlüğün ön planda olduğu Londra Moda Haftası, birçok tasarımcının bireyselliği savunduğu şovlara ev sahipliği yaptı. Özgür duruşu hedef alan her tasarımcı kendine has yöntemleriyle bir adım öne çıkarken Dilara Fındıkoğlu’nun koleksiyonunu ”Kendi ruhsal özgürlüğüm ve yeniden doğuşum ile ilgili” diyerek tanımlaması her şeyi özetler nitelikte. Özellikle Fındıkoğlu gibi Nensi Dojaka da seksiliği bir ifade biçimi olarak kullanarak kişinin ruhunu tüm şeffaflığıyla yansıtmasını öneriyor.

Sinead O’Dwyer ve Fashion East ise terzilikte kapsayıcılık dersi veriyor. Görünen o ki ilerleyen günlerde hepimiz bireyselliğimizi ortaya koyarak ruhumuzu ve seksi yanımızı silüetimize yansıtacağız.

Dantel, saten ve tül

Ruhsal özgürlüğünüzü yansıtmak için dekolte yerine Christopher Kane gibi dantel ve sateni buluşturarak daha romantik bir geçiş sağlamak mümkün. Bu görüntüyü yeterince dikkat çekici bulmayanlar ise olayı daha dramatik hale getirmek için Bora Aksu, Simone Rocha ve Erdem’den ilham alıyor. Bunun için tülü vücudumuza sarıp transparan bir görüntü yaratması için değil; boyutlandırarak veya katmanlar halinde kullanmayı deniyoruz.

Katmanlardan korkma

Simone Rocha’nın tülleri katmanlar halinde kullandığını gördükten sonra diğer tasarımcılarında bu formu bizlere sevdirmek için adımlar attığını fark ediyoruz. Özellikle Molly Goddard’ın neon tüllerle oluştuğu etek ve David Koma’nın patlayan turuncu çizmeyi transparan bir tülün ardından göstermesi bizlere katmanlardan korkmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Boncuklar her yerde

Londra Moda Haftası’nın merkezinde yer alan boncuklara Feben’in elbiselerinden, Susan Feng’in ayakkabılarına kadar uzanan bir sadakat gözlemliyoruz. Cam, inci ve değerli taşlar ile koleksiyonuna seviye atlatan bu tasarımcılar boncuk kullanımını aksesuardan öteye taşıyor. Poster Girl ise küpe ve kolyelerde adeta mücevher sanatı yaratırken büstiyer tasarımına da boncuklarla yeni bir soluk getiriyor.

Dresscode: Holografik ve metalik

Hazır olun çünkü partiye davetlisiniz! Dresscode ise holografik ve metalik. Hangi materyali kullanacağınız ise tamamen size kalmış. Hem sert hem eğlenceli bir davetli olmak için Edward Crutchley ve David Koma’dan baştan aşağı parlamaya dair tavsiyeler alıyoruz. Ama siz tahmin edilenin ötesinde olmak ve payet tercih etmek isterseniz Halper’in 80’lerden çıkagelen disko kızından da ilham alabilirsiniz.

Sesli silüetler, sessiz tonlar

Rejina Pyo sizler için ayakları yere basan çizgiler yaratırken renkleri yumuşatarak da sıra dışı olabileceğimizi öğütlüyor. Blazer ceketiniz için yeni bir tona ihtiyacınız varsa bu koleksiyon gardırobunuzda yeni bir çağ başlatabilir. S.S Daley’in adaçayı takımı ve Eudon Choi’nin jarse elbisesi ise ilkbaharın yağmurlu günlerinde trençkotlarda görmek isteyeceğimiz renklerin habercisi gibi.

Cansu Karakuş

