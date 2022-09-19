Gardıroplarımızı ele geçirecek trendlere ev sahipliği yapan Londra Moda Haftası, podyumunda iki Türk tasarımcıyı ağırladı. Dünyaca ünlü isimleri giydiren Bora Aksu yeni koleksiyonuyla yüksek oktavdan bir romantizm yaşatırken; Erdem Moralıoğlu tülleri tasarımlarının başrolü haline getirerek dramatik bir çizgi ortaya koyuyor.

Bora Aksu ve Londra Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2023 defilesi

Anya Taylor Joy, Rita Ora ve Zendaya gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren Bora Aksu, romantik duyarlılığı ham zarafetle birleştiren bir dokunuşa sahip. Dört kez Yeni Kuşak Modacı ödülü kazanan tasarımcı, hassas dokulu kumaşlarla oyunlar oynamaya bayılıyor.

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Özellikle Londra Moda Haftası’ndaki defilesi, renklerin sert ve yarı saydam tonlarını harmanlamaktaki ustalığını gözler önüne seriyor. Podyumda kullandığı şapka ve benzeri ögelerle oluşturduğu konsept, Kraliçe 2. Elizabeth‘in anısına saygı duruşu niteliği taşıyor.

Erdem Moralıoğlu ve Londra Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2023 defilesi

Aynı zamanda hikaye anlatıcısı olan Erdem Moralıoğlu, modayı kahraman kadınları ve erkekleri savunmak için bir araç kullanıyor. İngiliz Moda Konseyi tarafından bir çok ödüle layık görülen tasarımcı, Anna Wintour, Keira Knightley ve Kate Middleton gibi isimleri giydirerek yarattığı moda imajını onunla bütünleşen isimlerle sunuyor.

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Çiçek desenleri ve modernize edilmiş dantel kullanımı onun modasını kilometrelerce öteden tanımamıza imkan sağlıyor. Ne giyildiğinden çok nasıl hissedildiğini ön planda tutan Moralıoğlu, Londra Moda Haftası’ndaki tüllere sardığı tasarımlarıyla dramatik tutumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Cansu Karakuş

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