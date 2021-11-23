Akfen Holding, kuruluşunun 45’inci yılında sanat dalında önemli projeyi hayata geçirdi. Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşiktaş’taki Nisbetiye On’da ilk sergisi Humano ile kapılarını açtı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde 23 Kasım Salı akşamı sanatçı ve koleksiyonerlerin katıldığı ön gösterim ile açılışı yapılan Humano sergisi 2 Ocak 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Loft Art’taki sergilerde satışı yapılan eserler Akfen Holding çatısı altında kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de kaynak olacak.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art alanının Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.