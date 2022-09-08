Şarkıcı Oğuzhan Koç ile rüya gibi bir düğünle evlenen Demet Özdemir, şu sıralar balayının tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz gün tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, L’Officiel dergisine verdiği röportajında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk hakkında konuşan ve üzülmekten korktukları için aşkını gizli saklı yaşayanlara seslenen Özdemir, sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini itiraf etti.

Geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bu yılın en çok konuşulan düğününe imza atmıştı. Aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğünde Demet Özdemir üç farklı gelinlik tercih etmişti. Özdemir’in ilk tercihi sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Güzel oyuncunun gelinliği sosyal medyada farklı eşyalara benzetilmişti. Oğuzhan Koç’un ayakkabıları da çok konuşulmuştu. Şarkıcının kalın tabanlı ayakkabılarına binlerce yorum yapılmıştı.

“Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok “

Şu sıralar eşi Koç ile birlikte balayının tadını çıkaran Demet Özdemir, L’Officiel dergisine verdiği röportajda aşk hakkında konuştu. Güzel oyuncu, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere seslendi. Özdemir, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi.”

“Aşkın da artık ‘tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü’ dile getiren Özdemir, “Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda. Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor” şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, “Aşk ve sevgi, kabulden geçiyor. Yargılamadan, çekip gitmeden önce karşı tarafın sevgiyle nasıl tanıştığına bakmak, çocukluğuna inmek gerekiyor. Sevmiyor değildir, belki gerçekten sevemiyordur, kim bilir” ifadelerini kullandı.

“Takmıyorum diyemem”

Sosyal medyadan gelen yorumların kendisini etkilediğini itiraf eden oyuncu, konuyla ilişkin; “Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü” şeklinde konuştu.

“Oğuzhan ile eğlendiğimiz bir düğünün hayalini kurduk “

Demet Özdemir, düğünü öncesi verdiği röportajda evlilik hakkında ise “Kendimizi birey olarak ne kadar tamamlanmış hissetsek de yeni yolculuklara ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte keşfetmek, bu yolculuğun en güzel hali. Oğuzhan ile eğlendiğimiz bir düğünün hayalini kurduk. Yoğun iş temposundan detaylarına çok hâkim değilim. Mükemmel olmalı diye kasmıyoruz. Olmayacak zaten. Her şey bunu kabul etmekle başlıyor. Zaten gelinlik ve damatlık içerisinde ne kadar konforlu hissedilebilir ki?” ifadelerini kullandı.

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