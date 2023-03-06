ALL Yayıncılık dergilerinden L’Officiel Türkiye dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak elini taşın altına koydu. L’Officiel Türkiye, Serhat Şen ile Makyaj Akademisi projesini hayata geçirerek toplanan gelirleri depremzedeler için belirlenen derneklere bağışlayacak.

L’Officiel Türkiye resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda; “Bu zor günleri hep birlikte üreterek atlatacağımıza inanarak Serhat Şen ile Makyaj Akademisi projemizi hayata geçiriyoruz.” denilerek, “Bu özel akademide makyaj yapmanın tüm püf noktalarını uzman dokunuşlarla keşfedebilirsiniz. Workshop’un geliri deprem için derneklere bağışlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.

L’Officiel X Serhat Şen Makyaj Akademisi, ALL Yayıncılık stüdyosunda 21-22 Mart ve 26-27 Nisan dönemleri olarak 2 program halinde olacak. Seçilen program üzerinden Serhat Şen 2 gün boyunca 11:00-16:00 saatleri arasında makyaj eğitimi verecek.

İstanbul Kağıthane’deki ALL Yayıncılık stüdyosunda gerçekleştirilecek olan Makyaj Akademisi’nin konusu olarak 2023’ün günlük ve gece trend makyajları ile gelin makyajı belirlendi. 20’şer kişilik kontenjanın açılacağı Workshop’un sonunda katılımcılara L’Officiel Türkiye X Serhat Şen sertifikası verilecek.

Birinci gün makyaj eğitiminin ardından, ikinci gün ikişerli gruplarla makyaj uygulaması ile ilerlenecek.

Katılımcıların rezervasyon ve ücret bilgisi için [email protected] e-mail adresine yazmaları gerekiyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör SERHAT ŞEN 🧿 (@serhatsenn)’in paylaştığı bir gönderi