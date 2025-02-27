Sıradan cilt bakım rutinini çok dinlendirici bir spa ritüeline dönüştüren L’Occitane Almond Oil, bu sene cildinizi ışıldatmak ve tatlı bir bronzluk için “shimmering” formülüyle geldi. Ardında ışıltılı bir görünüm bırakan Almond Shimmering Oil tanıdık, ikonik bir tatlılıktan çok daha fazlasını içeriyor. Cilt tarafından hızla emilen ve besleyen bu yağ, vücudu anında bronz, ışıltılı ve doğal bir görünüme kavuşturuyor.

Vücuda parıltılı ve lüks bir dokunuş

Akdeniz’in sıcak ışıltısını vücuda taşıyan tanıdık, ikonik badem tatlılığı, yüzde 98 doğal kökenli içeriklerden oluşan formülü ile cilde satenimsi bir görüntü veriyor. Almond Shimmering Oil ciltte hızlıca emiliyor ve yağsız bir bitişle parlaklık sağlıyor. İlk kullanım sonrası bile hissedilen beslenmiş, pürüzsüzleşmiş ve daha esnek bir cilde kavuşturuyor.

Badem serisi ile vücut bakımı

Mümkün olan en yumuşak ve esnek cildinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak koleksiyonda yer alan Almond Shower Oil, badem yağından önce lüks bir banyo keyfi sunuyor.

Bu duş yağı, suyla temas ettiğinde vücudu nazikçe temizleyen yumuşak bir süt kıvamına dönüşüyor. Tatlı badem yağı ile zenginleştirilmiş formülü, cildin hidrolipidik tabakasına saygı göstererek yumuşaklığını koruyor ve cildi gün boyu nemli tutuyor. İçeriklerin yüzde 99’u kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve sürdürülebilir kaynaklı bademlerle üretildi.

Haftada bir ya da iki kez Almond Delicious Paste ile vücuda peeling uygulayıp, cildi ölü derilerden de nazik bir şekilde arındırarak mükemmel pürüzsüzlüğü yakalayabilirsiniz. Evde spa konforu da sağlayan peelingi nemli cilde hafif masaj hareketleri ile uygulayın. Mikro sirkülasyonu aktive etmek için her zaman aşağıdan yukarı doğru uygulayın.

Tüm vücut bakımını tamamlamak için Provence’tan gelen badem sütü ve tatlı badem yağı ile zenginleştirilmiş Almond Milk Concentrate ile tanışmalısınız. Uzun süreli nemlendirme sağlayan, esnekliğini artıran ve cildi gözle görülür şekilde sıkılaştıran bu konsantre badem kremi ceviz ve badem çekirdeği özleri ile hücre yenilenmesini teşvik ederek cilde daha pürüzsüz, daha sıkı bir görünüm kazandırır.