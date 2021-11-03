Liv Tyler nişanlısından ayrıldı

Yüzüklerin Efendisi’nin güzel oyuncusu Liv Tyler 2014 yılından bu yana birlikte olduğu nişanlısı iş insanı Dave Gardner’dan mart ayından bu yana ayrıldığı öğrenildi.

Mart ayından beri gizli tutulan ayrılık haberi, çiftin nişanlanmasından altı yıl sonra geldi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, ismini açıklamayan bir kaynak şunları ifade etti; “Dave ve Liv ilk karantina sürecini birlikte geçirdiler ve ebeveynler olarak çocuklarına iyi baktılar. Ama ne yazık ki, birbirlerinden uzaklaştılar ve giderek ayrı hayatlar yaşamaya başladılar. Her ikisi de kariyerlerine odaklanmak istedi.”