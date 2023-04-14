Linet, sanat hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, YouTube kanalında birçok eser seslendirdiğini ancak hiçbir şarkıda besteci ya da söz yazarıyla sorun yaşamadığını belirtti.

Kendisinin yorumunun birilerini rahatsız ettiğini düşündüğünü dile getiren Linet, “Kendi kanalında akustik tarzda şarkılar seslendirmeye devam edeceğim. ‘Ben ‘Söz’ şarkısında mağdur edildim. Dinleyenlerim şarkımın yayından neden kaldırıldığını sorup duruyor. Şarkının yazarı da bestecisi de olsa izinlerimi alıp, şarkılarımı seslendirmeye devam edeceğim” dedi.