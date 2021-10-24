Linet Konserinde Aslı Şen Çıldırdı

Dün akşam üzeri Yeni Gazino’da sahneye çıkan şarkıcı Linet’i izleyenler arasında ünlü isimlerden Aslı Şen vardı. Kız arkadaşlarıyla gittiği konserde şarkıcının kendisiyle ilgilenmediği, göz teması bile kurmadığı gerekçesiyle sosyal medyadan öfkesini kusan Aslı Şen, sosyal medyadaki paylaşımıyla çok konuşuldu. Paylaşılan Fotoğrafta Linet‘in üzerine çarpı işareti koyan Şen, bir de şöyle bir not düştü:

“Seyretmiş olduğunuz sanatçının adabı muaşeretten haberi yok Neden star olamadığını hepimiz bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten hiç gitmeyin!” ifadelerini kullandı.

Öfkesini yazarak atmaya çalışan Aslı Şen sonraki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yıllarca canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye gittim. Genelde masam en önde olur. Adabı Muaşeret gereği sanatçı, öncelikli olarak ön masalara gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız 6 kadının oturduğu masamıza bir kez olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, nedense tüm erkekli masalara gülücükler yolluyordu. Aynısını 2 yıl önce Bodrum People’da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim. Dün akşam da aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzı buymuş. Sesine hayran olmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik. Biraz Tarkan’ı, Ebru Gündeş’i, Kenan Doğulu’yu, Zülfü Livaneli’yi, Sezen Aksu’yu izlemesini öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef.”

Şarkıcı Linet, bu yazılanlara karşılık olarak “Dün akşamki konserimde sahneye çıktığımda en önden en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan bütün değerli misafirlerimizi kucaklayarak selamladım. Özelimde tanıdığım dostlarım da beni izlemeye gelen tüm değerli konuklarım da benim için çok kıymetlidir. Sözü geçen hanımefendilere ve diğer tüm özel misafirlerimize de beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle” sözlerini kullandı.