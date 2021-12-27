Ünlü şarkıcı Linet, daha önce ‘Bay Yanlış‘ dizisinin de çekimlerinin yapıldığı evine birçok teklif geldiğini söyledi.

Gürcistan’ın Batum şehrinde konser veren ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Daha önce dizilere kiraladığı eviyle ilgili açıklamalarda bulunan Linet, “Daireyi galiba platoya çevireceğiz. Çok enteresan teklifler geliyor. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok oluyor. Her gelen teklife hayret ettim. Değerlendireceğiz” dedi.

İşte Linet’in teklifler yağan o evi: