Şarkıcı Linet, 19 Mart’ta kaybettiği annesi Leyla Özgecan’ın acısını atlatamadı. Konserlerine bir süre ara veren Linet, önceki gün Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesi, soru sormak isteyen muhabirleri “Annemin acısı çok taze. Affınıza sığınıyorum, bu seferlik röportaj yapmayalım” diyerek reddeden şarkıcı, sahnede şarkılarını seslendirirken de annesini unutmadı.

“Ben susmak istemiyorum, şarkı söylemek istiyorum” diyen Linet, sözlerine “Annem de böyle yapmamı isterdi. Gerçekten bazı şeylerin değerini hayattayken bilmek lazım, annemi çok özlüyorum. Bu gece bütün şarkılar Leyla Özgecan’a gelsin” diye devam etti. Gözyaşlarını tutamayan şarkıcıya dinleyiciler alkışlarıyla destek oldu.