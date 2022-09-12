90’lı yılların süper modeli Linda Evangelista, bir yağ aldırma operasyonu sonrasında vücudunda ve yüzünde deformasyonlar kalması nedeniyle geçirdiği zor günleri geride bıraktı. Evangelista, 15 yıl sonra New York Moda Haftası’nda podyumlara geri dönerek lüks İtalyan markası Fendi‘nin defilesinde yer aldı.

New York Moda Haftası kapsamında ikonik ‘Baguette’ çantasının 25. yılını kutlayan Fendi, defilenin finalinde Linda Evangelista’nın yürümesiyle moda severlere unutulmaz bir gün yaşattı. Süper model, moda tasarımcıları Silvia Fendi, Kim Jones ve Marc Jacobs ile birlikte podyuma çıkarak eski günlerini aratmayan bir coşkuyla karşılandı.

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