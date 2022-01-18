Minik boyuttaki bu mini tartları hem görüntüsü hem de lezzetiyle tam da damak tadınıza yakışır bir tarif. Tam kararındaki porsiyon şekliyle özel gün, davetler ve misafirlerinize ikram edeceğiniz şahane bir tarif sizlerle.

Malzemeler (Hamur için)

150 gr tereyağı veya margarin 1 su bardağı şeker 1 paket vanilya veya 3-4 damla vanilya özü 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağına yakın un (malzeme oranına göre değişim sağlar)

(Krema için)

5 adet yumurta 1 su bardağı limonsuyu Limonların kabuklarının rendesi 1 su bardağı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 75 gr tereyağı veya margarin

Hadi hazırlamaya başlayalım… Hamurun Hazırlanışı: Stand mikseri kabınıda veya bir el mikseri ile tereyağı ve şekeri birlikte krema haline gelinceye kadar karıştırın. İçerisine 1 paket vanilya yada 3-4 damla vanilyayı özü ekleyip karıştırmaya devam edin. Daha sonrasında yavaş yavaş un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.

Hamur kıvam aldıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Bu işlem hamuru kalıplara koymayı kolaylaştıracaktır. Hamuru mini tart kalıplarına yerleştirerek bastırın. Bunun gibi 3.5 inçlik tavalar kullanımı öneriyorum. 10-15 dk içerisinde hamurunuz iyicenem pişirene kadar 250 derecede fırınınızda pişirin.

Kremanın Hazırlanışı: Limon suyu, limon kabuğu rendesi, şeker ve tuzu bir tencerede birleştirin. Şeker eriyene kadar orta ateşte ısıtın, ardından ısıyı kapatın.

Derin bir kap içerisinde yumurtaları çok iyi şekilde çırparak kabarık bir beyaz haline gelmesine dikkat edin. Yaklaşık ½ fincan ısıtılmış limon karışımını yumurta kasesine dökerek çırparak yumurtaları yavaş yavaş birleştirin.Yumurta karışımını limon suyuyla birlikte tencereye dökün, kesilmemesi için sürekli çırpın.

Isıyı tekrar düşük seviyeye getirin ve karışım kalınlaşana kadar yaklaşık 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ısıdan çıkarın ve tereyağını karıştırın. Limonlu kremanızın pürüzsüz bir yapıya sahip olmasını istiyorsanız, ince gözenekli bir süzgeçten geçirerek süzebilir veya olduğu gibi bırakabilirsiniz. Tartın üzerine koymadan önce kremanın soğumasını lütfen bekleyin.

Daha sade bir tatlı için, üstüne bir parça çırpılmış krema koyabilirsiniz. Biraz daha zarif ve eğlenceli bir şey istiyorsanız süslemede , çırpılmış kremayı turtaların üzerine böğürtlen, limon veya dilediğiniz meyve dilimleri koyabilirsiniz.

Afiyet olsun…