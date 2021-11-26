Sürpriz bir şekilde iş fırsatı için aniden Paris’e taşınan ve kültür çatışması yaşayan Amerikalı Emily’nin hikayesini anlatan ‘Emily in Paris’ dizisi ikinci sezonuyla aralık ayında dönüyor. ‘Emily’ karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncusu Lily Collins, Emily’nin dizinin 2.sezonundaki stili hakkında konuştu.

Bir dergiye röportaj veren Lily Collins, Emily’nin gardırobu hakkında “Gerçekten hiç eşofman yok” diyen Collins şöyle devam etti: “Emily’nin gardırobundaki canlılık ve cesaret, eğlence ve mizah anlayışı onun kişiliğini geliştiriyor.”

Yeni sezonda görülecek parçalarla ilgili ipuçları veren Collins, bir sürü mor, eldivenler, vintage parçalar, bir sürü süslemeler ve küçük cüzdanların yeni sezonda ön plana çıkacağını söyledi.

Emily in Paris 2. sezonuyla 22 Aralık’ta Netflix’de yayınlanacak.