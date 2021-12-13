Lidar Sensör Nedir? Light Detection and Ranging kelimelerini kısaltılmasından türeyen LİDAR teknolojisi en basit tanımı ile uzaklık tayini ya da ışık tespiti anlamına gelmektedir. Lidar sensörlazer ışınlarını kullanarak varlıkları ölçüm aleti arasında mesafeyi ölçebilen bir uzaktan algılama teknolojisidir. Lidar sensörışık hızında çalışma prensibine sahiptir. Bu sayede ölçüm yaptığı alanı hızlı bir biçimde ve yüksek doğrulukta ölçer. Bu özelliği sayesinde topografik haritaların oluşturulmasında tutunda pek çok teknolojik çalışmalarda LİDAR sensörkullanımı tercih edilmektedir.

LİDAR Sensör Nasıl Çalışır

LİDAR sensör ya da LİDAR teknolojisi basit bir çalışma prensibine sahiptir. Lazer ışınları kullanıldığından dolayı sürekli hareket halinde çalışan bir sisteme sahiptir. Lazer ışınları tek bir çizgi üzerinde yayılır. Bundan dolayı bir uçak ya da bir arabaya takılı olarak çevreyi sürekli olarak tarayıp tanımlar. LİDAR sensör saniyede 150.000 lazer ışın gönderir. Bu da neredeyse yüz binlerce noktadan oluşan nokta bulutu meydana getirmektedir. LİDAR sistemi yayılan ışığın senyöre ne kadar sürede geri döndüğünü belirleyerek bir konumlandırma yapar. Bu konumlandırma yüzbinlerce noktadan oluştuğundan dolayı nokta bulutları haline dönüşür. Örneğin; bir uçakta uçarken zemin bir taraftan diğer tarafa doğru tanımlanır. Lidar sensör de varlıkları taramak için bir dedektör bulunmaktadır.

Lidar Sensörün Kullanım Alanları

Lidar sensören çok cep telefonu sektöründe görülüyor. Özellikle ülkemizde ve dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip olan Apple markasının ürettiği Iphone 12 Pro da bu teknoloji bulunmaktadır. Bunun dışında;

Tarım sektöründe

Ormancılık faaliyetlerde

Hava kirliliği

Su baskının önleme çalışmalarında

Ulaşım faaliyetlerinde

Bina modelleme hizmetlerinde

Akıllı cihazlar ve otonom araçlarda

Robotik işlemlerde

Benzeri kullanım alanları vardır. Sonuç olarak Lidar sensorlar yüksek çözünürlüğe sahip olan bir teknoloji örneğidir. Özellikle yüksek çözünürlüklü analizler yapılması gereken tüm alanlarda ve faaliyetlerde kullanılır Maliyeti ise benzer teknolojileri kadar hesaplı olmasa da ışığın gücünden faydalandığı için teknolojiyi daha ileri götürme olanağı vardır.

LİDAR sensörün Avantajları ve DezAvantajları

Lidar sensöraslında uzaktan algılayıcı sistemleri ya da teknolojileri arasında tek değildir. Benzeri olarak daha popüler olmuş Radar teknolojisi bulunmaktadır. RADAR Lidar sensorunun tam aksine radyo dalgalarını kullanır. Ama bu teknolojilerin birbirleri karşı hem avantajı hem de dez-avantajı bulunmaktadır. LİDAR Sensorun RADAR teknolojisine nazaran sağladığı en önemli avantaj lazer ışınlarını daha kısa bir boyuta sahip olması ve bu sayede oluşturmuş olduğu sayısal modellerin çözünürlüğünü daha yüke olmasıdır. Bu özelliği sayesinde de daha küçük varlıkları tespit edip, daha iyi bir seçim avantajı sunar. Bir diğer belirgin avantajı ise güçlü bir hassasiyeti bulunmasıdır. Bu özelliği sayesinde de ise varlıkların üç boyutlu görünüm oluşturur. Ancak Lidar sensör teknolojisinin önemli avantajları kadar dezavantajları da vardır. En önemli dezavantajı ise RADAR teknolojisine göre biraz maliyetlidir. Bir diğer dezavantajı ise geceleri ya da kötü hava şartlarında sınırlı bir kullanım alanına sahip olmasıdır.