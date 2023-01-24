Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne oldu. Suda doğum yöntemini tercih eden Tuğutlu, sosyal medya hesabında doğum anlarını paylaştı. Ünlü model, paylaşımına “18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi..2023’ün bize hediyesi.. önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için.. sonra eşime desteklerinden dolayı…anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var.. en başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz… mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı. Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak.. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti.. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı” notunu ekledi. 29 yaşındaki ünlü isim, doğumda yanında olan doktorlara ayrıca teşekkür etti.

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