Bir magazin röportajı sırasında Ceyhun Ergin ile Almanya’da evlendiğini açıklayan Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Hamileliğini sosyal medya hesabından “Öyle heyecanlıyım ki… Hayatımıza hoş geldin canım oğlum” notuyla paylaşarak sevenlerine duyurmuştu.

9 aylık hamile olan güzel oyuncu hamileliği süresince de sosyal medya hesabından yaptığı karnı burnunda pozlarla sevenlerini habersiz bırakmadı. Erkek bebek bekleyen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda oğluna ‘Mete Felix’ ismini vereceğinden bahsetmişti.

“9” notuyla paylaştığı karnı burnunda poz ise birkaç saat içinde sevenleri tarafından bir sürü beğeni ve yorum aldı.

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