Lerzan Mutlu kendisine haddini ve ahlaki değerleri aşan ifadelerle hakaret ettiği gerekçesiyle Seren Serengil’e hareket dava açmıştı. İlk duruşması görülen davaya, Seren Serengil avukatı ile katıldığı duruşmaya, Lerzan Mutlu katılmadı. Mahkemeye gelen Serengil dava hakkında, “Lerzan Mutlu yaklaşık birkaç senedir gündemde kalabilmek için, reklam için devamlı beni kullanmaya çalışıyor. Benim bir kız arkadaşımla özel mesajlaşmamı ona okutuyorlar. O da dava açıyor.” ifadelerini kullandı.

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

Lerzan Mutlu’nun kendisi için ‘Mitoan, şizofren, zavallı, cahil, dönek’ gibi hakaret içerikli ifadeler kullandığını söyleyen Serengil, “Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iftirasında bile bulunmuştur. Bütün bu çirkinliği yapan kadının, arkadaşımla görüşmesine içerlediğimden, onun bana atmış olduğu mesaja cevaben söyledim. Kendisinden özellikle bu olaydan dolayı bahsetmiş değilim. Kaldı ki bu görüşme arkadaşımla aramızda özel bir görüşmedir. Olay günü ben kesinlikle şikayetçinin ve tanıkların bir arada olduğunu bilmiyordum. Amacım söz konusu ses kaydını Gülşah Saraçoğlu’na iletmekti. Şikayetçi ve diğer tanıklara iletme kastım yoktu. Ses kaydı Gülşah Saraçoğlu’na sitemden ibarettir. Yine ‘motor’ sözü ile ilgili kimseyi hedef alarak bu paylaşımı yapmadım. Şikayetçiyi kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.