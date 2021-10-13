Leopar moda dünyasının olmazsa olmazlarından

İlk çağlarda soğuktan korunmak için kullanılan hayvan postları insanlık tarihinin ilk giysileridir. Günümüzde deri, kürk gibi materyaller zenginliği, gücü ve lüksü sembolize etse de geçmişteki gerçek kullanım amacı yaşamsal ihtiyaçları karşılamaktan başka bir şey değildi. Tüketim kültürü-nün yaygınlaşmasıyla birlikte ise hayvansal materyaller ve leopar, zebra, timsah gibi hayvan de-senleri mağaralardan dünya markalarının vitrinlerine şaşırtıcı bir çizgide ilerledi. Özellikle moda dünyasında ve tüketicilerde yaşanan duyarlılık ve bilinçlenme deri ve kürk gibi hayvansal mater-yallerin kullanımını günden güne azaltsa da moda dünyası için hayvan desenleri olmazsa olmazlar arasında yer almaya devam ediyor. Bunların arasında başrolde yer alan desense kuşkusuz leopar. Stilinde dişiliği vurgulamak isteyenlerin ilk tercihlerinden olan bu desen yeni sezonda her yerde karşımıza çıkacak.

Öldürücü cazibe

20. yüzyılla birlikte önlenemez yükselişini başlatan leopar deseni kısa sürede mantolardan çanta-lara, şapkalardan ayakkabılara tüm ürünlerde kendini göstermeye başladı. Her parçanın titizlikle elde üretildiği o yıllarda leopar desenini taşımanın tek yolu ne yazık ki gerçek leopar kürkü giy-mekten geçiyordu. Bu yüzden yalnızca zengin insanların kullanabildiği leopar kürkleri ilk günden itibaren bir statü sembolü haline geldi. Tam anlamıyla vahşi cazibeyi tanımlayan leopar desenine duyulan ilgi zaman içinde onun farklı kumaşlara uygulanarak her üründe yer almasını sağladı. Ta-bii bu durum beraberinde leopar deseniyle moda kurbanı olan bir güruhu da beraberinde getir-di. Yıllar içinde sayısız kötü yorumunu görsek de leopar deseni moda dünyasında hiçbir zaman değerini kaybetmedi.

Sevimlilere yer yok

Günümüzde Madonna, Lady Gaga, Beyoncé gibi şov dünyasının önemli isimleri tarafından sıkça tercih edilen leopar deseni bu yıldızların güçlü, seksi ve dikkat çekici duruşlarını tamamlayan önemli bir detay oldu. Sadece klasik kahverenginde değil, Dolce&Gabbana’nın yeni sezon kolek-siyonunda olduğu gibi farklı renk paletleriyle de karşımıza çıkan bu desen kendini zamanın ritmi-ne uydurarak popülerliğini ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Ruhunuzdaki güçlü ve cazibe-li tarafı yansıtmak istiyorsanız, doğru adres leopar deseninden geçiyor. Bununla ilgili sizlere kü-çük bir uyarımız olacak. Christian Dior “The Little Dictionary of Fashion” adlı eserinde leopar de-seniyle ilgili olarak “Eğer şirin ve sevimliysen bu desenden uzak dur!” diyor.