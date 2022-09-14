Geçtiğimiz hafta model Camila Morrone ile 4 yıllık ilişkisine son veren Leonardo DiCaprio, son dönemin en çok konuşulan modellerinden Gigi Hadid ile ilk defa beraber görüntülendi.

Görüşmeye başladıkları öne sürülen çift, New York’ta bir partide samimi bir şekilde konuşurken görüntülendi.

DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve 27 yaşındaki Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.

25 yaş üstü kadınlarla çıkmıyor

DiCaprio’nun birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapılmıştı. Dünyaca ünlü oyuncunun 2017’den beri birlikte olduğu Camila Morrone, yakın zamanda 25 yaşına girmişti. Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirdi.

4 yıllık ‘Ciddi’ ilişkileri bitti

İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen çiftin arasında 22 yaş vardı. 25 yaşındaki Morrone, verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” şeklinde konuşmuştu. İlişkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç beraber görüntülenmedi. Ancak ikili, Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katılmıştı.

İlginizi çekebilir: