Ünlü yönetmen Martin Scorsese ve Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio yeni bir proje için daha beyaz perdede işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Daha önce birlikte birçok yapıma imza atan ikili şimdi de The Wager adlı yeni bir film üzerinde çalışıyor. DiCaprio’nun The Wager’da hangi rolü üstleneceği şimdilik bilinmiyor. Filmin çekimlerinin 2024 yılı içerisinde başlaması bekleniyor.

Killers of the Flower Moon’u da kaleme alan David Grann’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve Apple Original Films ortaklığı ile çekilecek olan The Wager, 1740’ların başında Brezilya’ya derme çatma bir tekneyle gelen 30 kişilik bir grubun tarihsel bir hikâyesini anlatıyor.