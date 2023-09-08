Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 25 yaşındaki yeni sevgilisi Vittoria Ceretti ile Ibiza’da öpüşürken görüntülendi. DiCaprio, sürekli 25 yaş altı kadınlarla ilişki yaşaması nedeniyle eleştirildi. 48 yaşındaki aktör, genellikle bu yaş grubu ile ilişkilere başlayıp kadınlar 25 yaş üstüne çıkınca ilişkilerini sonlandırıyor.

Mayıs ayında Ceretti ile Cannes Film Festivali’nde görüntülenen ünlü oyuncu, son zamanlarda eğlence kulüplerinde görüntülenmeye başladı. Leonardo DiCaprio’nun sosyal medyada, Vittoria Ceretti’nin gelecek haziran ayında 26 yaşına gireceği için ayrılığa hazır olması gerektiği yönünde eleştiriler aldığı görüldü.