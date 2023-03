‘The Irıshman’, ‘The Wolf of Wall Street’, ‘Shutter Island’ gibi yapımlarından yönetmenliğini yapmış Martin Scorsese ile ‘Killers of the Flower Moon’ isimli filmde bir araya gelmeye hazırlanan Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı kaçak yatırımcı Jho Low ile bağlantısı olması sebebiyle ABD’nin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBI’ya ifade verdi.

Hakkında arama emri çıkarılan Low ile ilgili sorguya alınan 49 yaşındaki aktör, Bloomberg’de yayınlanan haberine göre 2018 yılında da yetkililer tarafından sorgulanmıştı. Malezyalı iş adamı, yaklaşık 4.5 milyar kara para aklamakla suçlanıyor.

The Guardian’de yer alan habere göre; DiCaprio, Low ile 2010 yılında bir gece kulübünde karşılaşıp tanıştı. Raporlara göre Leonardo DiCaprio, “Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık” dedi.

Jho Low ve DiCaprio’nun, 1 milyar doları aşan bir bütçeye sahip olan film prodüksiyonu oluşturma ve oyuncunun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu söyleniyor. Öte yandan ikili, Orta Amerika ülkesi Belize’de doğa dostu bir otel inşa etmek istiyordu.