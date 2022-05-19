18 yaşındaki Leni Klum sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye ediyor. Genç yaşta modellik yapmaya başlayan Klum, son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Güzel model, annesinin 1998 yılında bir etkinlikte giydiği siyah elbiseyle okulunun mezuniyet partisine katıldı.

1.3 milyon takipçili Instagram hesabından elbiseyle verdiği pozu “Annemin kıyafetiyle mezuniyete” notuyla paylaşan genç modele annesi Heidi Klum, kalpli emojiyle yanıt verdi.

Amerikan magazin dergisi People’ın haberien göre; 48 yaşındaki Heidi Klum, elbiseyi ilk kez 1998’de bir komedi etkinliğinde giydi.