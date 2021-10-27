Le Point Rouge: Sen şimdi kendini nasıl hissediyorsun?

Radarda, Multi-disipliner sanatçı Serra Duran Paralı‘ya ait, bireyin renkler üzerinden iletişimini sorgulayan “Le Point Rouge” isimli fotoğraf sergisi var.

“Kocaman bir çayırda büyük bir koyun sürücü otluyordu. Sürünün içinde bir koyun vardı ki, diğerlerinden çok farklıydı. İsmi Ponpon’du. Ponpon’un duyguları değiştikçe rengi de değişiyordu. Ponpon günlerden bir gün, kendi gibi renk değiştiren ve farklı duygulara sahip arkadaşlar bulmak için yola çıktı. Biraz yürüdükten sonra cesur bir oklu kirpiyle karşılaştı. Ponpon farklı duyguları olan arkadaşlarla tanıştığı için çok mutluydu. O anda anladı ki, herkes bazen mutlu, bazen üzgün bazen neşeli bazen de heyecanlı olabilir. Bazen de bütün duyguları aynı anda hissedebilirsin… Sen şimdi kendini nasıl hissediyorsun?” -Ponpon’un Duyguları, Nanna Nebhöver

“Kendimi oldukça kırmızı hissediyorum.”

Sanatçı eseriyle alakalı olarak; verdiği bir röportajda: “Üniversite bitirme projesi olarak başladığım ve güncel olarak devam ettirdiğim Le Point Rouge adlı fotoğraf serimde renklerin ilişkisini sorguluyorum. Her bireyin özelinde bir renk barındırmakla beraber, bu renk etkileşime geçilenin filtresinde yeniden tanım bulduğunu savunuyorum. Renkler, görme duyusundan sıyrılıp tinsel ve duygusal düzlemde genel geçer algısından bağımsız olarak işlenir. Hisleri renkler üzerinden betimlerken kendimi de oldukça kırmızı hissettiğimi fark ettim.” diyor.







2019 yılı Şubat ayında, Sevgililer Günü kapsamında; NetWork’ün Zorlu Center’daki mağazasında Serra Duran, Sali Ferad ve Zeynep Arolat’a ait eser sergilenmişti.

Sen kendini hangi renk hissediyorsun?