Lavanta, tatlı bir kokuya sahip güzel bir çiçek olmasının yanı sıra, farklı kullanım alanlarında sağladığı faydalarla da doğal bir ilaç görevi görüyor.

Güçlü iyileştirici özellikleriyle öne çıkan lavanta bitkisi aromaterapide binlerce yıldır uykusuzluk, baş ağrısı, cilt ve saç sağlığında mucizelere kadar çeşitli rahatsızlıklar için kullanılmaktadır. Lavanta, zihinsel sağlığı ve ruh halini iyileştirmek için en iyi doğal ilaçlardan biri olarak da bilinir.

Bu nedenle, ilk yardım çantanıza başka bir reçetesiz ilaç eklemeden önce, sadece bir bitkiden alabileceğiniz faydaları ve doğal sağlık yararlarına bir göz atın deriz. İşte size ve ailenize yardımcı olacak lavanta esansiyel yağının çok amaçlı büyüsü…

Lavanta yağı nedir?

Bilimsel adı Lavandula angustifolia olarak da bilinen lavanta yağı, belirli lavanta türlerinin çiçek dikenlerinden damıtılarak elde edilen uçucu bir yağdır. Çiçeklerin buğulandığı, buharın tutulduğu ve yağın sudan ayrıldığı ve toplandığı bir buhar damıtma işlemi ile ekstrakte edilir.

Şu anda dünyanın çoğu yerinde yetiştirilmesine rağmen lavanta, Akdeniz, Arap Yarımadası ve Rusya’ya özgü bir bitkidir.

Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Cilt sağlığı için lavantanın faydaları

Akne tedavisine yardımcı olur ve tahriş olmuş cildi yatıştırır

Lavanta güçlü bir antimikrobiyal, antibakteriyel ve antienflamatuardır, bu nedenle egzama, sedef hastalığı ve diğer alerjiler gibi bir dizi cilt problemini tedavi etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, akne alevlenmeniz olduğunda lekeleri uzak tutmaya yardımcı olmak için oldukça etkili ve kanıtlanmış bir tedavidir.

Kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini en aza indirir

Güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle lavanta, cildi sağlıklı bir ışıltıya geri döndürmekle kalmaz, aynı zamanda kırışıklıkların önüne geçmeye yardımcı olur, yaşlılık lekelerinin ve koyu lekelerin görünümünü hafifletir. Lavantadaki antioksidanlar, cildinizin yaşlanma sürecini hızlandıran serbest radikallerle savaşır.

Yara iyileştirici özelliği vardır

Lavanta yağı, antimikrobiyal ve antienflamatuar olduğu için küçük yanıkların, kesiklerin, sıyrıkların ve yaraların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Yatıştırıcı bileşenleri sayesinde ciltte hoş bir rahatlama sağlar.

Kaşıntılı böcek ısırıklarını giderir ve böcekleri uzak tutar

Lavanta sadece iltihaplı ve tahriş edici ısırıkları ve sokmaları sakinleştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda etkili bir böcek kovucu görevi görür. Dolabınızdaki bir bez poşete sarılı lavantanın güveleri savuşturduğu iyi bilinir. Ayrıca lavanta spreyi sivrisinekleri, sinekleri, karıncaları, pireleri ve tahtakurularını başarılı bir şekilde uzaklaştırır.

Mantar ve viral enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur

Bir antimikrobiyal olarak lavanta sadece bakterilerle mücadele etmesinin yanı sıra, belirli mantar türlerine karşı da etkilidir. Sporcu ayağı ve saçkıran için oldukça güçlü bir çare olduğu bilinen lavanta yağı, iltihabı azaltmaya, uçuk ve siğiller gibi viral enfeksiyonları temizlemeye yardımcı olabilir.

Cilt sağlığı için lavanta nasıl kullanılır:

Jojoba veya tatlı badem yağı gibi bir yemek kaşığı taşıyıcı yağda 9 damla lavanta esansiyel yağını seyreltin. Hassas cildiniz varsa dozu azaltın.

Aynı seyreltme oranını kullanarak kokusuz bir yüz kremine lavanta esansiyel yağı da ekleyebilirsiniz.

Vücut losyonu, el kremi veya ayak kremi gibi %100 saf lavanta yağı içeren cilt bakım ürünleri kullanabilirsiniz.

Saç sağlığı için lavantanın faydaları

Saç büyümesine yardımcı olur

Yapılan ön araştırmalar göre, lavanta yağının yalnızca yeni saç büyümesini uyarmakla kalmayıp, günlük olarak masaj yapıldığında saç derisini, saç sağlığını ve kalınlığını da artırabileceğini öne sürüyor. Başka bir araştırma ise lavanta, kekik, biberiye ve sedir ağacı esansiyel yağlarının karışımıyla yapılan masajın, alopesi areata’nın neden olduğu saç dökülmesini önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösteriyor.

Saç biti için doğal bir tedavidir

Zeytin veya hindistan cevizi yağında seyreltilmiş lavanta ve çay ağacı yağlarının karışımı, reçetesiz tedavilere karşın daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hazırlanan bu karışımın saç bitlerini 3 hafta sonra temizlediği görülmüştür.

Saç sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur

Lavanta yağı bir antimikrobiyal olduğundan kepek oluşumunun önüne geçer. Doğal anti-inflamatuar özellikleri sayesinde, kafa derisi iltihabını ve kuru kafa derisini azaltmaya yardımcı olur.

Saç sağlığı için lavanta yağı nasıl kullanılır:

Eşit miktarda lavanta esansiyel yağı, hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın, saç derisine masaj yapın ve 10 dakika bekleyin. En iyi sonucu alabilmek için bir gece bekletin.

Yaklaşık 10 gram kokusuz şampuan veya saç kremine 5 damla lavanta esansiyel yağı ekleyerek saçınıza uygulayın. Karışımı 5-10 dakika saçınızda beklettikten sonra soğuk su ile durulayın.

Akıl sağlığı için lavantanın faydaları

Stres, kaygı ve ruh halini iyileştirir

Lavantanın, stres, kaygı, depresyon ve ruh hali üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkisi olduğunu gösteren çok sayıda araştırma var. Bir çalışma, lavanta yağının anksiyeteyi azaltmada reçeteli bir ilaçla tamamen aynı şekilde çalıştığınu buldu. Bir diğer araştırma ise lavantanın kaygıyı, uyku bozukluklarını ve depresyonu azalttığını gözlemlendi. Ayrıca lavantanın, doğum sonrası depresyon ve TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) semptomlarına yardımcı olduğu görülmüştür.

Daha iyi beyin sağlığını destekler

İlginç bir şekilde, lavanta yağının güçlü antioksidan özelliklerinden dolayı hafıza kaybı ve bunama semptomlarını iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Bir araştırma ayrıca lavantanın inme gibi beyni etkileyen diğer sinir sistemi bozuklukları için etkili bir doğal tedavi seçeneği olduğunu söylemektedir.

Baş ağrısını veya migreni temizler

Baş ağrısı veya bir gerginlik anında, lavantanın yardımcı olacak en iyi esansiyel yağlardan biri olduğu kanıtlanmıştır. Doğal bir yatıştırıcı olan lavanta, gerginliği gidermek, kaygıyı azaltmak, vücudu rahatlatmak ve zihni sakinleştirmek için hızla çalışır.

Akıl sağlığı için lavanta esansiyel yağı nasıl kullanılır:

En iyi yollardan biri, lavanta esansiyel yağını 3-5 damla oranında su dolu bir bardağa dökün. Rahatlamak için şişeden dışarı doğru çıkan kokudan her bir burun deliğine birkaç derin nefes alın.

Ilık bir duşa düzenli olarak lavanta eklemek endişeyi uzak tutmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Sadece lavanta yağı ile karıştırılmış banyo tuzları, köpük banyosu veya duş jeli kullanın.

Sıcak bir kompres özellikle baş ağrısı veya migren için ve hatta stresi azaltmak için yardımcı olabilir. Lavanta yağı döktüğünüz bir bezi iyice ısıtın ve alnınıza, şakaklarınıza veya ensenize yerleştirin.

Vücut sağlığı için lavantanın faydaları

Uyku ve uykusuzluğu iyileştirir

Kaliteli uyku, optimal sağlık için en önemli şey olarak kabul edilmektedir. Pek çok araştırma, lavantanın sakinleştirici ve yatıştırıcı özellikleri nedeniyle uyku süresini, uykuya dalma süresini ve uykusuzluğu azaltmak için doğal bir ilaç olduğunu göstermiştir. Hem erkekler hem de kadınlar arasında derin uyku yüzdesini arttırdığı, orta yaştaki uykusuzluk hastaları için uyku kalitesini artırdığı, ayrıca genç anneler arasında uyku kalitesini iyileştirdiği bulundu.

Kan basıncını ve kalp atış hızını düşürür

Hipertansiyon kalbe ek stres uygulayarak felç veya kalp krizi riskini artırır. Birkaç çalışma, lavantanın ameliyat sonrası açık kalp ameliyatı hastaları da dahil olmak üzere kan basıncını ve kalp çarpıntısını düşürdüğünü göstermiştir.

Menopoz ve PMS (Premenstrüel Sendrom) semptomlarını azaltır

Küçük bir çalışma, günde iki kez 20 dakika lavanta aromaterapisinin sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Lavanta, gül, gül sardunya ve yasemin yağları kullanılarak yapılan düzenli aromaterapi masajlarının da sıcak basmaları, depresyon ve ağrıyı iyileştirdiği görüldü. Aynı zamanda lavanta aromaterapisinin, adet öncesi duygusal semptomları hafiflettiği bulunmuştur.

Çoğu ağrı türünü hafifletir

İster kas veya eklem ağrısı, ister burkulma veya sırt ağrısı olsun, lavanta yağı güvenli ve etkili bir doğal ağrı kesicidir. Yapılan birçok çalışma, ameliyat sonrası ağrı, adet krampları, boyun ağrısı, artrit, romatizma ve doğum ağrısı dahil olmak üzere pek çok çeşitli ağrı durumları için kullanımını desteklemektedir.

Solunum semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur

Güçlü bir anti-inflamatuar olan lavantanın, solunum yollarını ve mukusun iltihaplanmasını azaltmak için bronşiyal astıma yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu, özellikle lavanta diğer uçucu yağlarla birlikte kullanıldığında soğuk algınlığı, grip, öksürük ve sinüs tıkanıklığı gibi diğer solunum rahatsızlıklarına da iyi geldiği görülmüştür.

Vücut sağlığı için lavanta esansiyel yağı nasıl kullanılır: