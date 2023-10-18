Renkli kıyafetlerle geçen yaz sezonunu geride bıraktık. Güzellik ve stil trendlerinin doğmasında ve kitlelere yayılmasında büyük bir rol oynayan sosyal medya platformu TikTok, “latte makeup” trendinin doğuşunu müjdeledi! Parlak ve bronz bir tenin ve kahverengi göz makyajının öne çıktığı bu güzellik trendi, sonbaharın gelmesiyle birlikte giyim alışkanlıklarımıza da sıçradı.

Biz de daha koyu tonların gardırobumuza girdiği sonbahar günlerinde, sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan güzellik trendi “latte makeup”tan ilham alarak “Latte Dressing” trendine mercek tuttuk. Latte Dressing (Latte giyim) adındaki bu trend, sonbaharın ruhuna yakışan kahve tonlarını ön palana çıkarıyor. Bu trendi uygulamanın püf noktası ise kahve tonlarını tüm kombininizde kullanmak. Tüm kombininize kahve tonlarını kullanabilir, açık renk bir çanta ve ayakkabı ile stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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