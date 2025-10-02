30 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Madrid’in yaratıcı endüstri merkezi Matadero’da düzenlenen Iberseries & Platino Industria, İspanyolca ve Portekizce konuşulan ülkelerin içerik pazarları açısından bölgenin en prestijli buluşma noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Avrupa, Latin Amerika ve İber kültür dünyasının içerik üreticileri için en önemli köprülerden biri haline gelen bu etkinlik, küresel ekranların geleceğini şekillendiren projelere ev sahipliği yapıyor.

Market kapsamında açılacak olan Türkiye Standı, sektör profesyonellerine çok yönlü bir keşif alanı sunuyor. Ziyaretçiler, Türk dizilerinin uluslararası başarı hikâyelerini yakından inceleme, yapım şirketleriyle doğrudan temas kurma ve Türkiye’nin sunduğu çekim olanakları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak. Türkiye Standı, ortak yapım görüşmeleri, yeni proje geliştirme toplantıları ve uluslararası iş birlikleri için bir ağ kurma merkezi olarak tasarlandı. Türkiye’nin Iberseries & Platino Industriamarketine katılımının, Türk yapımlarının İspanyolca ve Portekizce konuşulan pazarlardaki etkinliğini daha da artırması, ortak prodüksiyonların önünü açması ve Türkiye’nin küresel içerik endüstrisindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye, bugün bir milyardan fazla izleyiciye hitap eden dizi ihracatıyla küresel içerik pazarında lider ülkeler arasında konumlanıyor. Özellikle İspanyolca ve Portekizce konuşulan bölgelerde Türk dizileri, güçlü hikâye anlatımı, yüksek prodüksiyon kalitesi ve evrensel temaları sayesinde uzun süredir geniş kitlelerin beğenisini kazanıyor ve bu pazarlarda kalıcı bir marka değeri oluşturuyor.

Iberseries & Platino Industria kapsamında açılan Türkiye Standı, ziyaretçilere yalnızca Türk dizilerini değil; aynı zamanda Türkiye’nin benzersiz ve çeşitlilik sunan çekim lokasyonlarını, uluslararası ortak yapım olanaklarını ve yabancı yapımlar için sunulan çeşitli teşvikleri yakından tanıma fırsatı sunuyor. Türkiye’nin bu prestijli fuarda temsil edilmesiyle, yeni iş birliklerinin doğmasına, yaratıcı projelerin ortak yapımlarla zenginleşmesine ve Türkiye’nin küresel içerik ağındaki etkisinin daha da güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.