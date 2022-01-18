Latin Amerika’nın en önemli ödül töreni olan Latin Yıldızlar Ödülleri‘nde ülkemizi temsil eden 5 Türk dizisi boy gösterdi. Çoğu ülkeye ithal edilen türk dizilerimiz bu yıl ‘En İyi Yabancı Dizi’ kategorisinde yerlerini aldı. Aday olan 5 başarılı dizimiz…

Doğduğun Ev Kaderindir

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Hercai

Sen Çal Kapımı

Emanet

Ödülün kazananı, birçok rekorun sahibi olan, 85 ülkede yayınlanan Türk dizisi Sen Çal Kapımı oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı romantik komedi yaz dizisi beklenenin üstünde bir performans göstermiştir. Zıt karakterli olmalarına rağmen ortak noktaları olan mimarlığın onları birleştirmesi sonucu ‘sözleşmeli nişanlı’ taklidi yaparken yaşadıkları duyguları konu alan dizi. Dizi yapımcılarının aldığı ani kararla yaz sezonundan sonra devam etmiş verdiği kısa aradan sonra ikinci sezonu ile tekrar ekranlara dönmüştü.