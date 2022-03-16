Kozmetik sektörünün bir numaralı markası Lancôme, güzel oyuncu Hazal Kaya’nın yeni marka elçisi olduğunu duyurdu. Global markanın temsilciliğini üstlenen ilk Türk yıldız oldu. Bu işbirliği, Lancôme parfüm ve cilt bakım ürünlerini kapsayan bir reklam filmi serisiyle taçlanacak. Serinin, çekimleri tamamlanan ilk filmi; dijital platformlarda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Lancôme’ un ruhu Hazal Kaya ile eşsiz bir bütünlüğe imza atmış. Genç yaşta izleyici karşısına geçen, oynadığı rollerdeki başarısı ve sadeliğiyle adından sürekli bahsettiren başarılı oyuncu; Lancôme’un marka elçisi oldu. Hazal kaya, markanın yeni ürünlerini kozmetik tutkunlarıyla paylaşacak.

Hazal Kaya, doğa ve kadın için mücadele eden, kendisiyle ortak değerlere ve hedeflere sahip Lancôme ile çalışmaktan duyduğu heyecanı paylaşırken, birlikte güzel işlere imza atmak için sabırsızlandığını iletti.

Lancôme ve Hazal Kaya işbirliğinde çalışan tüm ekibin; saç ve makyaj artistlerinden reklam yönetmenine kadar tüm ekibin kadınlardan oluşması dikkat çekti ve oldukça beğeni topladı.