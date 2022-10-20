‘Summertime Sadness’, ‘Born to Die’ ve ‘Young and Beautiful’ gibi şarkılarla ismini tüm dünyaya duyuran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz aylarda dizüstü bilgisayarının ve kameralarının içinde bulunduğu çantasının arabasından çalındığını açıkladı. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı hayranlarından, çalınan eşyalarından sızdırılan şarkılarını dinlememelerini ve yayınlanan kişisel fotoğraflarına bakmamalarını rica etti.

Bilgilerine yabancıların eriştiğini söyleyen Lana Del Rey sosyal medyada yayınladığı videoda “Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Birkaç ay önce arabamı Melrose Place’e park ettim ve bir dakikalığına oradan uzaklaştım. Ve sırt çantamı içeride bıraktığım o tek seferde, biri arabamın bütün camlarını kırıp eşyalarımı çaldı. Çantamın içinde bilgisayarım, üç adet kameram ve sabit disklerim vardı.” sözlerini kullandı.

Üzerinde çalıştığı kitapla beraber bilgisayarında yer alan her şeyi de silmek zorunda kalan Lana Del Rey, açıklamasına “Ancak insanlar bir şekilde telefonuma erişebiliyor henüz yayınlanmamış şarkılarımı ve kişisel fotoğraflarımı sızdırabilirler. Sadece belirtmek isterim ki, tüm bunlara olanlara karşın çıkaracağım şarkılara güveniyorum; ve birçok farklı seviyedeki güvenlik riskine rağmen, yapabileceğim en iyi şarkıyı yapmak istiyorum” şeklinde devam etti.

Şarkılarının ve kişisel fotoğraflarının yayınlanması durumunda, dinlenmemesi ve bakılmaması konusunda ricada bulunan ünlü şarkıcı, “Mahremiyetim için ricada bulunmanın bir işe yarayacağını sanmıyorum, ama dürüst olmam gerekirse neyin sızdırılacağı konusunda endişeliyim. İki yıllık videolar, son birkaç yılda hayatımın küçük bir parçasına dönüştürmeyi planladığım her şey ve çalınan eşyalarımda başka her ne varsa; onlara ne olacağından tam olarak emin değilim. Sadece bunun zor olduğunu anlatmak istiyorum. Gerçekten yapacak bir şey yok, çünkü cihazlarımı daha güvenli hale getiremiyorum.” dedi.

Aynı zamanda Lana Del Rey, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamasında da öldükten sonra şarkılarının yayınlanmasının yasaklandığını duyurmuştu.

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