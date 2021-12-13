Başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver’ın yer aldığı ‘House of Gucci’ filminin kayak sahnesinde giydiği kıyafetler açık artırmaya çıktı. Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkan kıyafetlerden elde edilecek olan gelir, Avrupa Lökodistrofiler Derneği‘ne verilecek.

Kayak sahnesinden parçaların açık artırmaya çıktığı Christie’s Müzayede Evi’nde, Lady Gaga’nın Paolo Gucci ceketi, Gucci kemeri, siyah balıkçı yaka kazağı, altın ve inci takıları suni tilki kürkü şapkası satışa sunulurken, Adam Driver’ın beyaz kayak takımı, beyaz yün kazağı ve Sorel botları açık artırmaya sunuldu.

Adam Driver’ın kıyafetleri için teklif 2000 Euro‘dan, Lady Gaga‘nın kıyafetleri için ise 4000 Euro‘dan açık artırmaya sunuldu. Parçalar için verilecek teklifin sonunda Lady Gaga‘nın kıyafetleri için 15.000 – 25.000, Adam Driver‘ın kıyafetleri içinse 10.000 – 15.000 Euro’ya kadar çıkacağı tahmin ediliyor. 6 Aralık saat 10:00‘da satışa çıkan parçalar, 14 Aralık saat 14:00‘da sona erecek.