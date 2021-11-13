Lady Gaga’nın House of Gucci’ye dair samimi açıklamaları

Lady Gaga, yer aldığı House of Gucci filminin fragmanının yayınlanmasıyla beraber İtalyan aksanının seyirciler tarafından abartıldığından dem vurdu.

“İlk iş olarak sigaralarımı fırlattım”

Filmdeki karakteri için üç buçuk yıla yakın bir zaman harcadığını, aksanı için ise 6 ay çalıştığını söyleyen Gaga, çekimler biter bitmez rolüyle yollarını ayırdığını samimi bir dille açıklıyor. Gaga, “İtalya’dan dönüş uçağında ilk işim sigaralarımı fırlattım, alkolü bıraktım. Los Angeles’a indim ve hayatımı temizledim çünkü artık Patrizia gibi yaşayamazdım” itirafında bulundu.

“Hayatımdaki en harika zaman Gucci olmaktı”

Lady Gaga, setten ayrıldıktan sonra filmin yönetmeni Ridley Scott ile karakterden ayrılmanın paniğini yaşadıklarını söyleyen Gaga, bu durumu, “Patrizia’nın hissettiği gibi hissettim. Gucci’siz bir hayat, yaşamaya değer bir hayat değildi. Hayatımdaki en harika zaman bir Gucci olmaktı” sözleriyle açıkladı.