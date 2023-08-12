37 yaşındaki ABD’li şarkıcı Lady Gaga, yaşadığı özel bir ilişki her şeyi değiştirene kadar “aslında seksten hiç zevk almadığını” itiraf etti. 2011’de ortaya çıkarılan bir röportaj, o sırada henüz 24 yaşında olan ünlü ismin “partnerine güvenmekte özgür” hissedene kadar seksten zevk almadığını ortaya çıkardı.
17 yaşında bekaretini kaybettiğinde “kesinlikle korkunç” bir deneyim yaşadığını açıklayan Gaga, “Hiç iyi değildi. İki yıl öncesine kadar seksten hiç zevk almadım.” “Her zaman bir erkekten test yapmasını ve koruma kullanmasını istedim. Aksi halde Rus Ruleti oynuyorsunuz demektir.” diyerek endişelerini aktardı.