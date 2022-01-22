Ünlü star Lady Gaga, ‘House of Gucci’ filmi ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Gaga ve Salma Hayek’in canlandırdığı karakterlere ait bir cinsel ilişki sahnesi olduğunu ancak bu sahnenin daha sonra kesildiğini açıkladı.

İngiltere’de verdiği bir röportajında Lady Gaga, ‘House of Gucci’ filminde karakteri Patrizia Reggiani ve Salma Hayek’in canlandırdığı Giuseppina ‘Pina’ Auriemma’sı arasındaki cinsel ilişkiyi içerdiğini belirtti.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Gaga, Maurizio’nun öldürülmesinden sonra Scott’ı Patrizia ve Pina’nın ilişkisini cinsel bir düzeye taşıması konusunda uyardığını söyledi.

“Pina ile cinsel ilişki yaşadığımız kısım”

Gaga, “Bu filmin görmediğiniz bir yanı var, Pina ile cinsel ilişki yaşadığımız kısım. Yönetmenin kararı, kim bilir. Salma ile sette olduğumu ve ‘Belki Maurizio öldükten sonra ortam ısınmıştır?’ dediğimi hatırlıyorum. ‘Neden bahsediyorsun’ der gibiydi” ifadelerini kullandı.

Hayek de, Gaga’yla aynı şekilde Pina ve Patrizia’nın filmde ‘lezzetli bir ilişki içerisinde olduklarını’ ve birkaç an kesildiği için sinemaseverlerin ‘tüm sahneleri göremediğini’ söyledi. Hayek, Gaga ile sette doğaçlama anlarını ise “Farklı bir sınıftan iki kız, bu büyük dünyaya giderken bir tür patlama yaşıyor” ifadeleriyle nitelendirdi.