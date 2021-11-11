Lady Gaga yine kıyafetiyle büyüledi

Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga, önümüzdeki haftalarda vizyona girecek yeni filmi House of Gucci filminin tanıtımlarına Londra’da devam ediyor. Filmin vizyona girmesine sayılı günler kala bir çok tanıtıma katılan Gaga, kıyafetleri ile dikkatleri üstüne topluyor.

Geçtiğimiz günlerde Londra tanıtımında görüntülenen Gaga, gecenin başlangıcında Gucci logolu monogram uzun pelerin bir mont ile giriş yaparken gecenin sonunda ise kahverengi derin dekolteli elbise ile mekandan ayrıldı. Artık kendisiyle ikonikleşen platformlu topuklularını da kombine uyarlamayı unutmayan Gaga, baştan aşağı Gucci kıyafetleri ile boy gösteriyor.





Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayer gibi yıldızların oynadığı House of Gucci 24 Kasım’da vizyonda.