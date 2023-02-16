2019 yılında yayınlanan ‘Joker’ filminin devamı olan ‘Joker: Folie à Deux’un yeni görseli, yönetmen Todd Phillips tarafından paylaşıldı. Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrolleri paylaştığı yapımdan yeni bir kareyi Instagram hesabından yayınlayan Phillips, paylaşımına “Sevgililer gününüz kutlu olsun” notunu düştü.

Hemen ardından Lady Gaga da fotoğrafı sosyal medya hesabından aynı notla takipçileriyle paylaştı.

9 Ekim 2024’te yayınlanması planlanan ‘Joker: Folie à Deux’, ilk filmin çıkışından beş yıl sonra beyazperdede seyirciyle buluşacak.