Yeni bir Ridley Scott filminin New York galasında kırmızı halıda boy gösteren yıldız Adam Driver, Lady Gaga ile olan hareketli ten sahneleri sırasındaki vahşi hayvan seslerini doğaçlama yaptıklarını açıklıyor.

‘Bunu hissediyorduk!’

Adam Driver, kendisinin ve Lady Gaga‘nın “House Of Gucci” tensel birleşim sahnelerindeki “hayvan homurdanması”sını ortaya döken bir tavırla: Sahneyi çekmeye nasıl hazırlandıklarını ve bunun yeni birer ruh kazandırdıkları karakterler için ne anlam ifade ettiğini “Bunu hissediyorduk!” ifadesiyle betimliyor.

“‘Patrizia’ tensel birleşimi bir araç olarak çok kullanıyor ve aralarında olup bitenleri fiziksel olarak somutlaştırıyor gibi hissediyorum. Bunun nedeni ise; hayatının duygusal yavanlıkta değil fakat yeterince tutkulu olmaması; onun kaçış noktası ise bu.” diyor, Driver, Ridley Scott’ın yönettiği suç dramasının New York galasında.

Muhabir ayrıca 37 yaşındaki Oscar adayı Driver‘a sahne sırasında kendisinin ve Gaga‘nın çıkardıkları bazı “hayvan homurdanması” seslerini ve doğaçlama yapıp yapmadıklarını soruyor:

“Demek onu hissediyorduk!” diyerek gülümsüyor Drive, ve ardından: “Söylediğim her şey kulağa yorumlamaya açık gibi geliyor olabilir fakat bu sahneyi kanatlandırdığımızı düşünüyorum. Şunu da söyleyeceğim, o zaman bir aydır çekim yapıyorduk, bu yüzden yapmamız gerektiğine emin olduğumuz şeyler konusunda rahat davrandık.”

Ekstra: House of Gucci, moda imparatorluğu varisi Maurizio Gucci (Adam Driver) ile bir partide tanıştıktan sonra Gucci’yi yoğun bir şekilde takip eden bir kadın olan Patrizia Reggiani (Lady Gaga) arasındaki temel ilişkinin başlangıcından itibaren; evliliklerinin dağılmasının ardından onu vurması için bir suikastçı tuttuğu için mahkum edilmesini konu alıyor. Romantik bir ızdırabı nitelendirilen film, 24 Kasım‘da vizyona girecek.