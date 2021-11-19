Lady Gaga kıyafetiyle yine göz kamaştırdı

Önümüzdeki hafta vizyona girecek olan House of Gucci filminin galaları son hızıyla devam ederken, filmin yıldızı Lady Gaga da galada giydikleriyle hayran bırakmaya ve konuşulmaya devam ediyor. New York, Londra ve İtalya’da gerçekleşen galalarda giydikleriyle adından söz ettiren Gaga, kıyafetiyle yine büyüledi.

House of Gucci’nin galası son olarak dün Los Angeles’ta Academy Museum of Motion Pictures’da gerçekleşti. Lady Gaga, Los Angeles’ta gerçekleşen galada giydiği elbiseyle yine göz kamaştırdı. ‘Valentino’ markalı gümüş metalik straplez bir elbise tercih eden Gaga, kıyafetiyle herkesi büyüledi.