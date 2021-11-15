Lady Gaga İtalya’da büyülemeye devam ediyor

House of Gucci filminin vizyona girmesine kısa bir süre kala tanıtımlar devam ediyor. Londra’dan sonra İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleşen galaya Lady Gaga damgasını vurdu. Her tanıtımda kıyafetleriyle büyüleyen Gaga, yine ilgi odağı oldu.

Vizyona giriş tarihi yaklaşan cinayet dramasının Milano galasında bağcık detaylı bir korse üst ve solda yüksek bacak yırtmaçlı, vücuda oturan bir etekli Versace imzalı özel kırmızı bir elbise içinde gelen Lady Gaga, birbiriyle uyumlu kırmızı platform topuklu ayakkabılar, Tiffany & Co. takıları taktı ve saçını yarı kabarık bir şekilde şekillendirdi. Yıldızın makyajı cesur, koyu göz ve ten rengi bir dudak rengi tamamlandı.

Yağmurlu bir Milano akşamında hayranlarıyla poz veren Lady Gaga o anları sosyal medyasında “Rain On Me Milano” notuyla paylaştı.

House of Gucci filmi 24 Kasım’da vizyona girecek!