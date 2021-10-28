La Casa De Papel’in Lizbon’undan şok açıklama!

Belgeselci, yazar Metin Yeğin’in sinema filmi Grev’de yer alan ünlü oyuncu, filmin İstanbul’da gerçekleşen ön gösterimine katıldı. Kendisine yöneltilen “Dizide siz İstanbul olur muydunuz?” sorusuna, “Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu… Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu” sözleriyle cevap verdi.

“Annem bir çok Türk dizisini izliyor”

Annesinin İspanya’da Türk dizileri izlediğini söyleyen Martinez, annesinin favori dizisinin ise ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ olduğunu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti; “Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Bu dizilerin çoğunda fazlaca dramatik temalar var. Sanırım o drama insanları çok fazla çekiyor. Saplantılı bir şekilde izleniyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var. Kendi mücadelesinde feminist bir kadınım ama yine de ben de izlediğimde bakakalıyorum”