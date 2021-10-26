La Casa De Papel’in Lizbon’u Türkiye’de

La Casa De Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran dünyaca ünlü yıldız Itziar Ituño Martínez, rol aldığı “Grev” filminin ön gösterimi için İstanbul’a geldi. En son ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde rol alan Tansel Öngel ile Grev filminde başrolleri paylaşan ikilinin fotoğrafını, Tansel Öngel Instagram hesabında paylaştı.

Sinemacı, yazar Metin Yeğin‘e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor. Pandemiden önce çekimleri biten Grev filminin çekimleri Türkiye ve İspanya‘dan gerçekleşti. Grev filmi 29 Ekim’de vizyona girecek.