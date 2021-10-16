La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso: Hayatım Roman

Uluslararası olarak yayınlanan Netflix’in orijinal dizisi La Casa De Papel’in başrol oyuncusu Pedro Alonso, ALL’a özel açıklamalar yaptı. İranlı bir hipnoz uzmanı ile evli olduğunu belirten Alonso, hayatının gerçekten bir film senaryosu gibi olduğunu söyledi. La Casa De Papel ile gelen şöhretin son 5 senedir hayatını bir fantazi dünyasına döndürdüğünü anlattı.

33 yaşına kadar iyi bir hayata sahip olmadığını ve büyük krizler yaşadığını söyleyen Alonso, 33 yaşından sonra kendisine farklı alışkanlıklar edinerek mutlu bir hayata adım attığını belirtti.

Hayatı boyunca başından geçen ilginç olayları bir roman haline getiren Pedro Alonso, aynı zamanda yazmış olduğu “Filipo’nun Kitabı” romanını tanıttı. Bir süredir İstanbul’da olan Alonso, burayı çok sevdiğini ve İstanbul’a tekrar gelmek istediğinin müjdesini hayranlarına verdi.