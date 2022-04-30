Netflix Türkiye, fenomen dizi La Casa de Papel‘in Kore versiyonu için tarih verdi.

Bir grup birbirinden ‘yetenekli‘ insanın önce darphaneyi sonra merkez bankasını soymasını anlatan İspanyol dizisi dünya çapında sevilerek izlenmişti

‘La Casa de Papel: Kore’ 24 Haziran’da platformda yayında olacak.

Netflix yeni yapımıyla hem ‘Squid Game‘ hem de ‘La Casa de Papel‘ hayranlarını (neredeyse bütün kullanıcılarını) aynı potada eritmeyi başarıyor.

‘La Casa De Papel’in Güney Kore versiyonunda bir başka fenomen sizi ‘Squid Game’in başrol oyuncularından Park Hae-soo’nun Berlin karakterini canlandıracak.