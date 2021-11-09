La Casa De Papel dizisinde sürpriz isimler

Formula 1 pilotu Carlos Sainz ve MotoGP pilotu Marc Marquez, La Casa De Papel dizisinin son sezonunda izleyicilerin karşısına çıkacak.

İşte Carlos Sainz ve Marc Marquez’in La Casa De Papel setinden görüntüleri:









Final sezonu yayınlandığı andan itibaren birçok ülkede ilk sıraya yerleşen, dünya çapında fenomen olan La Casa De Papel dizisinin son 5 bölümü 3 Aralık’da yayınlanacak. Dizinin son sezonu olan 5.sezonunun ilk 5 bölümü 3 Eylül’de Netflix’de yayınlanmıştı.