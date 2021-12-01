Popüler İspanyol drama dizisi La Casa de Papel’in, Pedro Alonso‘nun canlandırdığı Andrés de Fonollosa olarak bilinen, popüler karakter Berlin‘in etrafında dönen bir dizi serisiyle devam edeceği duyuruldu.

La Casa de Papel’in final serisine iki gün kalmışken hayranlarını sevindirecek olan yeni yapım haberi, La Casa de Papel evrenini boyutlandırır nitelikte.

La Casa de Papel’in final sezonunun yayınlanacağı 3 Aralık’a sayılı günler kala, Netflix’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda: “Bu soygun sona eriyor olabilir ama hikâye devam ediyor. Berlin: A New Series, 2023’te.” ifadeleri yer alıyor.

This heist might be coming to an end, but the story continues…



Berlin: A New Series, coming in 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq — Netflix (@netflix) November 30, 2021

Gösterinin 2023‘te başlaması planlanıyor.

Ekstra: La Casa de Papel’in Kore versiyonu da yolda.

Yapımın 2022’de izleyenleriyle buluşacağı planlanıyor.