22 yaşında iki yıl üst üste Forbes tarafından ‘Servetini kendi kendine inşa eden en genç milyarder’ seçilen 24 yaşındaki milyarder Kylie Jenner, yeni lavanta serisi ürünlerini görücüye çıkardı.

Tanıtımını kendisinin yaptığı ürünlerinin çekimlerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin, Skin markasına ait çıkardığı koleksiyonda vücut losyonu ve yağı, lavanta kokulu mum ve banyo bombası gibi ürünler bulunuyor.

Travis Scott ile olan beraberliğinden Stormi isminde bir kız çocuğu olan reality show, yıldızı geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Paylaşımıyla doğum kilolarından hızlı bir biçimde kurtulduğu gözlenen Kardashian-Jenner ailesinin genç üyesi, sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı.

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