Stormi adında bir çocuk annesi 25 yaşındaki Kylie Jenner’ın Instagram’da 369 milyon takipçisi bulunuyor. En çok takipçisi bulunan model, iddialı pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

Kylie Jenner derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti. Jenner’ın o pozuna 6 milyonu aşkın beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı iç çamaşırlı pozuyla 9.2 milyon beğeni almıştı.

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