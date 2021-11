Kylie Jenner ve Stormi’ye duygusal jest!

Not olarak, Stormi Webster‘in ağzından, “Babam bize eşleşen yüzükleri aldı” ifadesinin bulunduğu paylaşımın yorumları arasında; ablası Khloe Kardashian‘dan, “Hayır yapmadı!!!!!!!!!!! Daaammmmmnnnnnnnnnn” ardından abisi Rob Kardashian‘dan bir dizi emoji serisi vardı.

The Diamond Pro’nun CEO’su Mike Fried, yaklaşık bu ölçülerde ve boyda bir yüzüğün ne kadara mal olabileceğini ayrıntılarıyla anlattı: “Bu eşleşen yüzükler, benzersiz tasarımları ve elmasların sunumu nedeniyle kesinlikle çok etkileyici. Kylie’nin muazzam elmaslarının her biri 5 veya 6 karat gibi görünüyor ve her ikisi için de tahmini değeri 325.000 dolar. Stormi’nin elmaslarının her biri 1,5 karat gibi görünüyor ve her ikisi için de tahmini 120.000 dolar değerinde.”